Колишній голова Київської обладміністрації почав знімати кіно

Михайло Бно-Айріян знімає сім фільмів про Україну

Колишній голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріяна представив свій новий проєкт «7 фільмів Бно-Айріяна». Відтепер він знімає фільми про Україну.

Про це експосадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Відтепер я зніматиму кіно. Про нашу країну. Про непрості теми. Але простими словами про історії людей. «7 фільмів Бно-Айріяна» - це чесна розповідь про Україну як вона є, про нас у ній. Про виклики, що стоять перед нами, які ми вдало, або не зовсім, долаємо. І про те, чому ми втратили 10 млн українців за 29 років», - написав Бно-Айріян.

Він зазначив, що давно хотів це зробити, «підняти питання, на які сам ще не знайшов остаточних відповідей».

Після зйомки фільмів Бно-Айріян має намір повернутися «до звичайного життя».

Як відомо, Михайло Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня до 28 жовтня 2019 року.

Колишні перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов вважає екскерівника Київської області Михайла Бно-Айріяна своєю кадровою помилкою, бо рекомендував його президенту Володимиру Зеленському.