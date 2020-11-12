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    Колишній голова Київської обладміністрації почав знімати кіно

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    Колишній голова Київської ОДА Михайло&nbsp;Бно-Айріян започаткував новий проєкт - Колишній голова Київської обладміністрації почав знімати кіно
    Колишній голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян започаткував новий проєкт

    Михайло Бно-Айріян знімає сім фільмів про Україну

    Колишній голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріяна представив свій новий проєкт «7 фільмів Бно-Айріяна». Відтепер він знімає фільми про Україну.

    Про це експосадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Відтепер я зніматиму кіно. Про нашу країну. Про непрості теми. Але простими словами про історії людей. «7 фільмів Бно-Айріяна» - це чесна розповідь про Україну як вона є, про нас у ній. Про виклики, що стоять перед нами, які ми вдало, або не зовсім, долаємо. І про те, чому ми втратили 10 млн українців за 29 років», - написав Бно-Айріян.

    Він зазначив, що давно хотів це зробити, «підняти питання, на які сам ще не знайшов остаточних відповідей».

    Після зйомки фільмів Бно-Айріян має намір повернутися «до звичайного життя».

    

    Як відомо, Михайло Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня до 28 жовтня 2019 року.
    

    Колишні перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов вважає екскерівника Київської області Михайла Бно-Айріяна своєю кадровою помилкою, бо рекомендував його президенту Володимиру Зеленському.
    

 
    

    

    

    

    

    

    
кіно
Київщина
Михайло Бно-Айріян

    


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