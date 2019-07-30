Новий губернатор Київщини підозрюється у зв’язках із ФСБ



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Очільник Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян

Бно-Айріян надав неповну інформацію про своє навчання і трудову діяльність в Росії

Новий очільник Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян став фігурантом справжнього шпигунського скандалу. Приводом для розборок стала його робота і навчання в Росії.

Як стало відомо KV, ще 5 липня депутат Київської обласної ради Іван Ступак (обраний від БПП) ініціював звернення до Офісу президента, Служби безпеки України та Кабінету міністрів щодо неточностей в біографії Бно-Айріяна.

«Глибоко і детально проаналізувавши біографію кандидата (Михайла Бно-Айріяна. – Ред.), мені стало відомо, що Бно-Айріян надав неповну інформацію про свою трудову діяльність. Зокрема, не вказав про те, що має досвід роботи в АТ «Газпром» на посаді головного спеціаліста відділу аналітичної інформації в період 2007-2009 років. Такий досвід в його біографії може свідчити про тісні стосунки з країною-агресором Російською Федерацією, що має бути предметом глибокого вивчення і аналізу з боку уповноважених на це органів. Крім того, загальновідомий факт, що велика кількість працівників, зокрема серед керівного складу в АТ «Газпром», є офіцерами КДБ СРСР і ФСБ РФ», - зазначив у своїх зверненнях депутат.

Також він вказав, що Бно-Айріян проходив навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. «За загальновідомою інформацією, студенти даного вузу, крім навчання дипломатії, стають суб'єктами вербування спеціальних служб РФ. Тому не виключено, що Бно-Айріян може бути пов'язаний з працівниками спецслужб РФ…», - вважає Ступак.

Він просить СБУ провести перевірку щодо можливого зв'язку Бно-Айріяна зі спецслужбами РФ, а Офіс президента розглянути можливість скасування указу президента Володимира Зеленського про його призначення головою КОДА.

Як розповів KV Ступак, єдина відповідь була отримана ним з Кабінету міністрів. У ній сказано, що Михайло Бно-Айріян був призначений указом президента головою Київської ОДА 9 липня і раніше його кандидатура була розглянута Кабміном. На інші звернення йому поки не відповіли.

Слід зазначити, що екс-співробітник СБУ Іван Ступак першим публічно прогнозував призначення бБо-Айріяна на пост голови КОДА і опублікував резюме Михайла.

Джерела KV близькі до Офісу президента вважають, що депутат Ступак навмисне намагається розігнати скандал.

Перевірка СБУ кандидатів на пост голови ОДА регламентується ст. 23 і 24 закону «Про державну таємницю» та тільки після перевірки глава області отримує відповідні допуски до держтаємниці. До речі, з моменту отримання цього допуску держслужбовець повинен повідомляти в СБУ про свої закордонні вояжі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Він 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Михайло Бно-Айріян обіцяє найближчим часом представити громадськості Київщини нову команду.

Відповідно до декларації на Михайла Бно-Айріяна записані дві квартири, земельна ділянка 10 соток у Броварському районі, а також автомобіль Range Rover 2011 року випуску, декларованою вартістю 600 тис. грн. Також він задекларував Дослідницьку працю «Стратегії енергетичної дипломатії України», яку оцінив у 54,3 тис. грн. Окрім того Бно-Айріян задекларував 900 тис. грн і $80 тис. готівкою, 110 тис. грн у дорогоцінних металах і 1,34 млн грн на банківських рахунках в Ощадбанку.

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