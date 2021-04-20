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    Колишній мер Києва шукає помічницю, яка за $4 тисячі робитиме «те саме, що й дружина»

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    70-річний Леонід Черновецький шукає&nbsp;помічницю віком від 30 до 50 років, яка вміє готувати рибу і каші - Колишній мер Києва шукає помічницю, яка за $4 тисячі робитиме «те саме, що й дружина»
    70-річний Леонід Черновецький шукає помічницю віком від 30 до 50 років, яка вміє готувати рибу і каші
    Фото: Фейсбук Леоніда Черновецького

    Черновецький в Ізраїлі живе один із маленьким песиком Мойшею

    Колишній мер Києва Леонід Черновецький оголосив про цікаву вакансію. Він шукає для себе помічницю, в обов'язки якої входитиме догляд за ексчиновником. Відео щодо пропозиції роботи колишній мер столиці опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Однак воно доступне лише для мешканців його регіону, тобто Ізраїлю. Відео в Україні оприлюднило видання «Обозреватель».

    Для початку він розповів, що йому майже 70 років, він живе один із маленькою собачкою. Черновецький пообіцяв зарплату в чотири тисячі доларів на місяць. Він зазначив, що йому підійдуть лише громадянки Ізраїлю або ті, хто мають право на роботу в цій країні.

    «Мені конче потрібна гідна людина, яка б про мене дбала без будь-яких претензій на її особисту свободу. Я не шукаю коханок, ніяких дивацтв ніхто від мене не дочекається», – сказав ексмер столиці.

    За словами Черновецького, його помічниця повинна виконувати ті обов'язки, які «робить дружина в домі», і не боятися будь-якої роботи в його двоповерховому пентхаусі. Зокрема, потрібно займатися приготуванням їжі і прибиранням, покупками, вести облік усіх його справ.

    «Тільки їй не доведеться спати з чоловіком. Чоловіка у моїй квартирі нема», – наголосив ексмер Києва.

    Черновецький наголосив, що майбутня претендентка має вміти готувати рибу і каші. Під час оголошення вакансії розповів, що зараз не в гримі і щойно прийшов з вулиці, де гуляв із своїм песиком, якого обожнює і якого звати Мойша. Під час відеоролику Черновецький показав собачку породи чіхуахуа.

    Леонід Черновецький показав свого песика, якого обожнює і якого звати Мойша
    Леонід Черновецький показав свого песика, якого обожнює і якого звати Мойша

    Він додав, що дуже зайнятий загалом і має купу справ в Ізраїлі, де йому дуже подобається жити.

    «Ніяких дітей, ніяких літніх родичів, за якими треба доглядати, треба бути зосередженим на мені. Кому віддаю перевагу: іврит – обов'язково, знання англійської... мати хорошу пам'ять і доброзичливу зовнішність», – такі вимоги до кандидата озвучив Черновецький.

    Він додав, що шукає помічницю віком від 30 до 50 років, у якої є права на керування авто. Перед зустріччю з кандидаткою колишній глава Києва хоче познайомитися з нею у Facebook.

    Леонід Черновецький був мером Києва впродовж 2006 – 2012 років. За цей час політик неодноразово потрапляв у різні скандали. Переважно вони були пов'язані із зловживанням службовим становищем. Загалом ексмер запам'ятався українцям своїми співами та зашкварними цитатами. У 2016 році Черновецький програв на виборах до парламенту Грузії Леонід Черновецький балотується в Грузії. У 2017 році СБУ оголосила ексчиновника у розшук СБУ оголосила в розшук скандального Черновецького . Його звинуватили у переховуванні від прокуратури.

    Минулої осені Черновецький подав позов проти Кабміну через статус російської мови.

    Теги: Ізраїль мер Леонід Черновецький жінка дружина робота
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