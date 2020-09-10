Ексмер Києва Черновецький подав позов проти Кабміну через статус російської мови
Серед вимог позову Черновецького — «визнати протиправною бездіяльність» уряду через невнесення проєкту на розгляд парламентуКолишній мер Києва Леонід Черновецький подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою зобов’язати Кабінет міністрів внести до Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Також серед вимог позову Черновецького — «визнати протиправною бездіяльність» уряду через невнесення проєкту на розгляд парламенту.
Суд наразі вирішує питання про відкриття провадження в цій справі.