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    Політика

    Ексмер Києва Черновецький подав позов проти Кабміну через статус російської мови

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    Ексмер Києва Черновецький подав позов проти Кабміну через статус російської мови

    Серед вимог позову Черновецького — «визнати протиправною бездіяльність» уряду через невнесення проєкту на розгляд парламенту

    Колишній мер Києва Леонід Черновецький подав позов до Окружного адмінсуду Києва з вимогою зобов’язати Кабінет міністрів внести до Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної.

    Про це повідомили у пресслужбі суду.

    Також серед вимог позову Черновецького — «визнати протиправною бездіяльність» уряду через невнесення проєкту на розгляд парламенту.

    Суд наразі вирішує питання про відкриття провадження в цій справі.

    суд мер Леонід Черновецький
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