Зеленський каже, що не знає Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом



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Дениса Комарницького почали називати «новим смотрящим» за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради

Президент взагалі спростував існування такого поняття як «смотрящий від офісу»

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не знає Дениса Комарницького, якого називають «смотрящим» за Києвом від Офісу президента. Такою була відповідь Зеленського на запитання журналістів, пише Bihus.Info.

При цьому президент взагалі спростував існування такого поняття як «смотрящий від офісу».

«Я просто не знаю хто такий пан Комарницький, чесно кажучи, відверто. Далі, якщо я не знаю, то значить він не може бути «смотрящим» від Офісу, перше. Друге, «смотрящих» за Києвом від Офісу – немає. «Смотрящих» за будь-яким містом від Офісу – немає», – заявив Володимир Зеленський.

Дениса Комарницького почали називати «новим смотрящим» за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від «Слуги народу» та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

«В подальшому прізвища Комарницького, Тищенка та на той момент помічника президента Андрія Єрмака згадувалися в контексті так званої «війни за Київ», коли тодішній очільник Офісу президента Андрій Богдан намагався перерозподілити впливи в місті за рахунок послаблення позиції мера Кличка і введення іншої, можна припустити – «своєї» людини на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Ймовірний союз Кличка і Єрмака в протистоянні цим намірам Богдана закінчився відставкою останнього. За даними наших джерел це могло позначитися на зростанні впливу в Києві Дениса Комарницького, який нібито нині залучений до активної мерсько-передвиборчої кампанії Тищенка. Останній вважається креатурою Єрмака і «засвітився» в скандальній історії з рестораном «Велюр», - пише видання.

Народний депутат Гео Лерос передав журналістам флешку зі скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів з офісу Комарницького в Києві. Його вилучили під час проведеного співробітниками СБУ обшуку восени 2019-го. На комп’ютері – цілий ряд як офіційних документів так і так званих «понятійок», що стосуються функціонування будівельного ринку міста, київських тендерів та кооперацій окремих бізнесменів та посадовців.

«Наприклад, компанії з орбіти Комарницького за останні чотири роки отримали від київських комунальних підприємств близько 13 мільярдів гривень на будівництво та реконструкцію великих і знакових об’єктів міста – Подільсько-Воскресенський міст, Володимирська гірка тощо. Ці компанії є так званими «прокладками», адже вони не займаються будівництвом, а створені виключно для отримання коштів і подальшої їх передачі іншим структурам», - наголошують журналісти.

Отримані журналістами документи також можуть свідчити про співпрацю Комарницького та його людей з оточенням Тищенка зокрема.

Також у березні депутат від фракції «Слуги народу» Гео Лерос направив голові СБУ Івану Баканову звернення: хоче з'ясувати, чи надавалась державна охорона «альфи» забудовнику Денису Комарницькому.

Денис Комарницький член команди Леоніда Черновецького. У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад.

8 квітня 2011 року, в приміщенні Київської мерії СБУ затримала Дениса Комарницького. У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив екс-співголову депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді, депутата Київради Дениса Комарницького до двох років умовно.

Суд визнав Комарницького винним в тому, що він разом з двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації в Києві побив адвоката Гранцева, відібравши у нього валізу з $20 тис.

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