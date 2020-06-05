Комунальники повертають гарячу воду у будинки п’ятьох житлових масивів Києва



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Кияни будуть з гарячою водою

У Києві завершилася друга черга гідравлічних випробувань тепломереж

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» завершило другу чергу гідравлічних випробувань згідно з графіком. На гідравлічну міцність випробували мережі у зоні теплопостачання ТЕЦ-5 та СТ-1. Розпочато відновлення постачання гарячої води до житлових будинків Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків і центру Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.

Після запуску в роботу теплоджерела необхідно близько доби для підігріву теплоносія до необхідної температури і відновлення гарячого водопостачання у всіх будинках, зазначили на підприємстві.

«Загалом випробування вже завершились для майже 51% споживачів столиці. Це 4520 житлових будинків. Випробували 63% квартальних котелень і 46% магістральних тепломереж. В результаті виявлено 567 пошкоджень трубопроводів, які станом на сьогодні усунено для відновлення постачання гарячої води. В роботах задіяно 32 аварійні бригади Київтеплоенерго, які працюють у цілодобовому режимі», - розповіли у Київтеплоенерго.

Адреси будинків, де через гідравлічні випробування тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, можна дізнатися на сайті Київтеплоенерго.

Причини відключення гарячої води також у Центральній диспетчерській з питань ЖКГ за номером 15-57 (зі стаціонарного телефону) або (044) 500-1557 (з мобільного).