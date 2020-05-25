Комунальники повернули гарячу воду у 2,6 тис. київських багатоповерхівок



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Триває друга черга гідравлічних випробувань тепломереж

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» завершило першу чергу гідравлічних випробувань згідно з графіком - за два тижні.

Наразі відновлюється постачання гарячої води на Троєщині, Виноградарі, Воскресенці, Лісовому та Мінському масивах, Оболоні та Відрадному. Всього 2,6 тис. багатоповерхових будинків (20% житлового фонду Києва). Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.

На гідравлічну міцність випробовували мережі зони теплопостачання ТЕЦ-6, районних котелень «Виноградар», «Воскресенка, «Відрадний», станції теплопостачання №2, а також низки квартальних котелень. Загалом випробували 25% магістральних тепломереж та 50% тепломереж квартальних котелень Києва. Роботи ведуться з суворим дотриманням графіку.

Під час «гідравліки» виявлено близько 300 пошкоджень мереж, які станом на сьогодні усунено для відновлення гарячого водопостачання. Для цього в цілодобовому режимі працюють 32 аварійні бригади Київтеплоенерго.

Нагадаємо, що до 5 червня триватиме друга черга випробувань тепломереж. Адреси будинків, де тимчасово відсутнє гаряче водопостачання, - на сайті Київтеплоенерго.

Цього року гідравлічні випробування тепломереж в Києві розпочалися пізніше, ніж зазвичай. Після послаблення обмежувальних заходів у столиці 12 травня випробування розпочалися на малих котельнях та ТЕЦ-6, які обслуговують Троєщину, Лісовий масив, Воскресенку, Оболонь, Мінський масив, Виноградар та Відрадний. Завершення першої черги випробувань очікується 25 травня.

19 травня у Києві розпочалася друга черга гідравлічних випробувань тепломереж. На міцність випробовуватимуть мережі частини Солом’янки, Шулявки, Теремків, Осокорків та центру Києва. Загалом близько 10% житлових будинків (1300) столиці. Це клієнти, що отримують теплову енергію від ТЕЦ-5.