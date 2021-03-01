Комунальники столиці назвали кількість відремонтованих делініаторів у місті

В Києві вже відремонтували 72 стовпчики та 19 відновили

Локації із встановленими конструкціями перевіряють спеціальні ремонтні бригади

З настанням весни бригади дорожніх робітників перевіряють ділянки доріг з встановленими на них делініаторами та, за необхідності, ремонтують або відновлюють розподільчі стовпчики.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху міста.

«Вже перевірили 23 локації, на яких відремонтували 72 стовпчики та 19 відновили.

Усього в столиці делініатори встановлені за 63 адресами, тож перевірка продовжується», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, фахівці Центру організації дорожнього руху встановили 82 делініатори на вулиці Грушевського поблизу будівлі Міністерства охорони здоров’я. Таким чином, дорожники зробили вулицю безпечнішою, і в Маріїнському парку немає місця для незаконного паркування.