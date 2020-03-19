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    Новини

    Маріїнський парк захистили від «героїв парковки»

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    Делініатори в Маріїнському парку - Маріїнський парк захистили від «героїв парковки»
    Делініатори в Маріїнському парку
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Біля будівлі Міністерства охорони здоров’я з'явилися делініатори

    Фахівці Центру організації дорожнього руху встановили 82 делініатори на вулиці Грушевського поблизу будівлі Міністерства охорони здоров’я.

    Про це повідомляє пресслужба Центру.

    Таким чином, дорожники зробили вулицю безпечнішою, і в Маріїнському парку немає місця для незаконного паркування.

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    Маріїнський парк захистили від «героїв парковки»
    Маріїнський парк захистили від «героїв парковки»
    Маріїнський парк захистили від «героїв парковки»

    Нагадаємо, 30 січня на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі Києва невідомі жорстоко провчили власника автомобіля, що припаркувався на газоні.

    18 лютого чоловік спалив автомобіль Ford, припаркований на газоні біля заводу на вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі Києва.

    Київ дороги парк парковка
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