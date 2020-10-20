Автівок стає все більше: названо вулиці Києва, де за рік зріс трафік



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Трафік зростає на в'їздах до столиці

У вересні цього року трафік зріс майже на 5% у порівнянні з вереснем 2019-го

У вересні цього року на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва інтенсивність транспортних потоків зменшилася на 4,85% у порівнянні з серпнем.

Однак у порівнянні з вереснем 2019 року трафік у вересні 2020-го зріс на 4,97%. Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».

Так, у вересні 2020-го у порівнянні з вереснем 2019-го трафік зріс на таких локаціях:

Броварському проспекті в напрямку в’їзду до столиці – на 30%; виїзду – на 11%

проспекті Перемоги, 102/104 – на 15%

перехресті вулиць Хрещатик/Богдана Хмельницького – на 7%

проспекті Героїв Сталінграда, 59 – на 7%

Одеській трасі в напрямку в'їзду до столиці – на 4%

вулиці Богатирській, 25 у напрямку в'їзду до столиці - на 4%,

Трафік знизився на:

Одеській трасі в напрямку виїзду зі столиці – на 12%

вулиці Богатирській, 25 – на 12%

перехресті Повітрофлотського шляхопроводу/проспекту Перемоги – на 4%

проспекті Лобановського, 196 – на 3%.

Як повідомлялося, комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосило тендери на закупівлю програмного забезпечення та камер для аналізу трафіка на столичних дорогах. Закупівля обладнання для керування рухом за допомогою штучного інтелекту обійдеться приблизно у 8 млн грн.