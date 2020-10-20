  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автівок стає все більше: названо вулиці Києва, де за рік зріс трафік

    • Розсилка
    Трафік зростає на в'їздах до столиці&nbsp; - Автівок стає все більше: названо вулиці Києва, де за рік зріс трафік
    Трафік зростає на в'їздах до столиці 

    У вересні цього року трафік зріс майже на 5% у порівнянні з вереснем 2019-го

    У вересні цього року на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва інтенсивність транспортних потоків зменшилася на 4,85% у порівнянні з серпнем.

    Однак у порівнянні з вереснем 2019 року трафік у вересні 2020-го зріс на 4,97%. Про це свідчить аналіз, проведений службою впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху».

    Так, у вересні 2020-го у порівнянні з вереснем 2019-го трафік зріс на таких локаціях:

    • Броварському проспекті в напрямку в’їзду до столиці – на 30%; виїзду – на 11%
    • проспекті Перемоги, 102/104 – на 15%
    • перехресті вулиць Хрещатик/Богдана Хмельницького – на 7%
    • проспекті Героїв Сталінграда, 59 – на 7%
    • Одеській трасі в напрямку в'їзду до столиці – на 4%
    • вулиці Богатирській, 25 у напрямку в'їзду до столиці - на 4%,

    Трафік знизився на:

    • Одеській трасі в напрямку виїзду зі столиці – на 12%
    • вулиці Богатирській, 25 – на 12%
    • перехресті Повітрофлотського шляхопроводу/проспекту Перемоги – на 4%
    • проспекті Лобановського, 196 – на 3%.

    Як повідомлялося, комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосило тендери на закупівлю програмного забезпечення та камер для аналізу трафіка на столичних дорогах. Закупівля обладнання для керування рухом за допомогою штучного інтелекту обійдеться приблизно у 8 млн грн.

    Київ дороги транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies