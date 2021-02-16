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    Столична влада заявила про плани за п’ять років ліквідувати затори на дорогах

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    Особливо серйозні затори спостерігаються в Києві в години пік - Столична влада заявила про плани за п’ять років ліквідувати затори на дорогах
    Особливо серйозні затори спостерігаються в Києві в години пік
    Фото з відкритих джерел

    Із заторами на дорогах Києва боротимуться за допомогою штучного інтелекту

    У Києві планують впровадити інтелектуальну транспорту систему на базі штучного інтелекту для боротьби з заторами на дорогах. Про це сьогодні, 16 лютого, під час брифінгу розповів голова Науково-технічної ради Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Петро Оленич.

    За його словами, робота над розробкою системи для Києва вже почалася. Проект буде підтримувати одна з найбільших європейських компаній, яка спеціалізується на впровадженні системи оптимізації трафіка в великих містах за допомогою штучного інтелекту, повідомляє 44.ua.

    «У нас є така мета – за п'ять років до невпізнанності змінити Київ і розібратися з проблемою заторів. Адже кожному з нас вже набридло запізнюватися на будь-яку зустріч через проблеми на дорогах», – зазначив Оленич.

    Як повідомлялося, середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках вулично-дорожньої мережі Києва у 2020 році зросла на 4,8% у порівнянні з 2019-м.

    А в січні 2021 року середня інтенсивність руху транспорту на ключових напрямках дорожньої мережі столиці знизилась на 8% у порівнянні з аналогічним місяцем 2020-го.

    У лютому 2021 через сильні снігопади в Києві щодня спостерігалися серйозні затори. Крім того, було ускладнено рух громадського транспорту.

    У проєкті Генерального плану Києва передбачено низку заходів для вирішення транспортної проблеми міста.

    Теги: Київ дороги КМДА транспорт
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