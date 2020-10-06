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    Новини

    У Києві без води майже два десятки будинків (адреси)

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    У домівках частини киян зникла вода - У Києві без води майже два десятки будинків (адреси)
    У домівках частини киян зникла вода

    Київводоканал проводить плановий ремонт не мережі

    Сьогодні, 6 жовтня, у Києві тимчасово відключено водопостачання у будинках на трьох вулицях.

    Як повідомляє Київводоканал, це пов’язано із проведенням планових ремонтних робіт.

    Водопостачання відсутнє з 8:00 до 14:00 6 жовтня за такими адресами:

    • вул. Волховська, 2/105, 4, 6, 8, 10, 12/14, 3, 5;
    • вул. Бородіна, 7/10, 9, 11/9, 13/14, 10/8,12, 7;
    • вул. Марганецька, 8, 10, 12, 14.

    «Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали в Київводоканалі.

    До слова, Київ поступово відмовляється від знезараження води хлором, бо постачання якісної питної води для киян – один з пріоритетів для міської влади. Вже 40% води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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