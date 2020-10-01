Київські фонтани йдуть на зимівлю (фото)



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«Великий» та «Малі» фонтани на Майдані Незалежності з 1 жовтня не працюють

Сезон фонтанів у столиці завершився

30 вересня центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу завершили свою роботу.

Із 1 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» розпочнуть підготовку водограїв до зими, повідомляє пресслужба підприємства.

Нагадаємо, що у травні 2017 року після реконструкції відкрили фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та «Малі». Фонтани не працювали три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності. Під час реконструкції замінили насосне обладнання, проклали нові мережі, замінили гранітні елементи, огороджуючі конструкції, встановили автоматику. Під час реконструкції встановлено 75 насосних агрегатів, 18 акустичних систем, понад 600 світлодіодних світильників. Висота найвищого струменя води «Великого» фонтану сягає 35 метрів, у центрі «Малих» фонтанів – 15 метрів.

Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

Також на Оболонській площі в Києві з’явився новий світломузичний фонтан.

19 вересня мер Києва Віталій Кличко відкрив символічну композицію – новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку «Володимирська гірка».