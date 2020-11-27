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    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)

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    Демонтовано і евакуйовано 13 машин - Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Демонтовано і евакуйовано 13 машин
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Києві

    Торговці порушували усі можливі санітарні правила і норми

    У четвер, 26 листопада, під час рейду на вул. Електротехнічній Деснянського району фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Києві разом з представниками Департаменту транспортної інфраструктури, Департаменту міського благоустрою припинили функціонування несанкціонованого овочевого ринку, що працював без дозвільних документів та порушував санітарні норми та правила.

    Близько 100 співробітників Департаменту муніципальної безпеки забезпечували правопорядок під час цих заходів.

    У результаті спільної роботи було демонтовано і евакуйовано 13 машин. Також здійснено демонтаж 8 великих об'єктів стихійної торгівлі, з них 3 – автолавки.

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    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)
    Комунальники знесли стихійний оптовий овочевий ринок на Троєщині (фото, відео)

    «Проведено масштабну роботу з очищення міста від несанкціонованих торгових місць, що не лише порушували усі можливі санітарні правила і норми, карантинні заходи, забруднювали столичну дорогу, але й чинили не добросовісну конкуренцію легальному бізнесу», – зазначили фахівці Держпродспоживслужби.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій Троєщина КМДА
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