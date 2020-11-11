Зелені стіни: у Києві планують створити шумозахисні насадження

Для шумозахисних насаджень у столиці добиратимуться спеціальні породи дерев

Розробники проєкту нового Генерального плану Києва запропонували вжити низку заходів для упорядкування зелених насаджень обмеженого та спеціального призначення. Маються на увазі зелені зони на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитсадків та ВНЗ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, а також уздовж транспортних магістралей, вулиць і ділянок навколо промислових підприємств. Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

Уздовж Набережного шосе побудують велодоріжку і променад для пішоходів.

«Для шумозахисних насаджень повинні добиратися такі породи дерев і чагарників, що стійкі до тривалих шумових впливів, швидко ростуть, є димогазостійкими, мають густу крону, широке листя і низький штамб (нижню ділянку стовбура від кореневої шийки до перших гілок)», - пояснив головний інженер проєкту Генплану Києва Ігор Соболєв.

Спеціальні смуги зелених насаджень:

захищатимуть від шуму і вихлопних газів автотранспорту;

абсорбувати пил та інші шкідливості, що забруднюють повітря;

поліпшуватимуть мікрокліматичні показники міського середовища;

позитивно впливатимуть на мешканців.

Крім того, за проєктом мають створити ефективні шумозахисні насадження вздовж залізниці для зниження шуму і формування екологічного коридору в місті.

Як повідомлялося, проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%. Наприкінці листопада почнуться громадські слухання.

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