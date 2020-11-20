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    Службовець Солом’янської рай адміністрації попався на хабарі (фото)

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    Правоохоронці задокументували отримання службовцем 17 тис. гривень хабара - Службовець Солом’янської рай адміністрації попався на хабарі (фото)
    Правоохоронці задокументували отримання службовцем 17 тис. гривень хабара
    Фото: Київська міська прокуратура

    Спеціаліст відділу контролю за благоустроєм розробив злочинну схему одержання хабарів

    На одержанні неправомірної вигоди викрито головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, державний службовець розробив злочинну схему щодо систематичного одержання з фізичних осіб-підприємців та приватних підприємств неправомірної вигоди за нескладання адміністративних протоколів про порушення правил благоустрою при розміщенні рекламних вивісок та невжиття заходів до їх демонтажу.

    У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання службовцем неправомірної вигоди в розмірі 17 тис. гривень.

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    Службовець Солом’янської рай адміністрації попався на хабарі (фото)
    Службовець Солом’янської рай адміністрації попався на хабарі (фото)
    Службовець Солом’янської рай адміністрації попався на хабарі (фото)

    Наразі головному спеціалісту відділу повідомлено про підозру та скеровано до суду клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.

    Протиправну діяльність припинено співробітниками прокуратури спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції в Києві за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Нещодавно правоохоронці затримали генерального директора одного комунальних підприємства Київоблради під час отримання ним неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар благоустрій
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