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    У парках і скверах Києва з’явилося сучасне освітлення (фото)

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    Біля дитячого майданчика в парку &laquo;Позняки&raquo; встановлені 9 прожекторів висотою 8 метрів&nbsp; - У парках і скверах Києва з’явилося сучасне освітлення (фото)
    Біля дитячого майданчика в парку «Позняки» встановлені 9 прожекторів висотою 8 метрів 
    Фото: КМДА

    Систему освітлення оновили в парку «Позняки» і у сквері в центрі Києва

    Нова система освітлення запрацювала в парку «Позняки» в Дарницькому районі Києва. Центральна частина парку освітлюється за допомогою 96 ліхтарів. Ще 9 прожекторів висотою 8 метрів встановлено біля дитячого майданчика та центральної площі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Роботи з улаштування освітлення в іншій частині «Позняків», розташованій біля озера, будуть проводитися у 2021 році – там з’являться ще 109 ліхтарів.

    Як повідомили в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд», освітлення в парках та скверах – одна з умов зручного відпочинку. Вечірні прогулянки мають бути такими ж безпечними, як і вдень. Для цього уздовж алей та доріжок встановлюють ліхтарі, біля дитячих та спортивних майданчиків, центральних площ – прожектори із спрямованим світловим потоком.

    Також в оновленому сквері Марії Заньковецької на вул. Великій Васильківській встановлено 44 ліхтарі з LED-світильниками та 2 прожектори. Ще більше 20 опор планується встановити наступного року.

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    У парках і скверах Києва з’явилося сучасне освітлення (фото)
    У парках і скверах Києва з’явилося сучасне освітлення (фото)
    У парках і скверах Києва з’явилося сучасне освітлення (фото)
    Фото: Київзеленбуд

    Минулого року під час капремонту скверу Марії Заньковецької було влаштовано 180 кв. м доріжок із ФЕМ, встановлено 41 урну для сміття, лави з брусів та відчистили гранітні плити облицювання парапету.

    Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд парк
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