Конфлікт навколо Подільсько-Воскресенського мосту: Кличко заявив про порушення активістами домовленостей



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Місто не може на догоду групі людей зупинити будівництво важливого об’єкту, - Кличко

Київ не може зупинити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу на догоду групі людей, оскільки цей міст – важлива магістраль для кількох мільйонів мешканців столиці і є об’єктом загальнодержавного значення. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Мер зазначив, що група активістів громадської організації «Русанівській масив», нехтуючи інтересами громади столиці, чинить спротив будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Дійшло до того, що деякі мешканці Русанівських садів стверджують, що ця земля і дорога по вул. Центральна Садова, яка використовується під будівництво, належить до їх приватної власності. І, мовляв, згідно з постановою уряду є заборона на проїзд дорогою місцевого значення великовагової техніки, - сказав Кличко. - Хочу зазначити, що все не так. Дорога по вулицях Центральна Садова, Залізнична та Дамбова - відповідно до Генплану Києва до 2020 року, та до проєкту нового Генерального плану, - належить до автомагістралей районного значення. Щодо правової власності, то ці вулиці - в комунальній власності міста».

За його словами, з активістами була проведена не одна зустріч, і 16 червня теж відбулася така зустріч.

«Зазначу, вони наполягають, щоб міст був спроєктований з урахуванням їхніх вимог, незважаючи на проєкт, якому вже багато років, незважаючи на те, що будівництво мостового переходу здійснюється з усіма дозвільними документами і згідно чинного законодавства», - наголосив Кличко.

«Місто не може зупинити будівництво мостового переходу на догоду групі людей! Цей міст – важлива магістраль для кількох мільйонів мешканців столиці і є об’єктом загальнодержавного значення!» - підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що місто погодилося на деякі побажання активістів, які можливо врахувати в проєктній документації. Також між мешканцями Русанівських садів та замовником будівництва був підписаний меморандум про співпрацю, згідно з яким мешканці зобов'язуються не перешкоджати будівництву мосту. А замовник бере на себе зобов'язання підтримувати в належному технічному стані вулиці Центральна Садова, Залізнична та Дамбова.

За словами Кличка, двічі був зроблений ямковий ремонт вулиць після першого проїзду техніки на будівництво. А після другого проїзду активісти заблокували рух по вулиці Центральна Садова, порушивши умови меморандуму.

«Хочу підкреслити: Подільсько-Воскресенський міст необхідний місту. Будується з дотриманням вимог закону. І на нього чекають сотні тисяч киян, які мешкають на лівому березі. Наша мета – до кінця року запустити автомобільне сполучення новим мостом. І приступити відразу до будівництва метро на Троєщину. Я переконаний: блокувати будівництво такого об’єкту є неприпустимим і безвідповідальним!» - наголосив Кличко.

Нагадаємо, жителі Русанівських садів 15 червня перекривали Центральну Садову вулицю, оскільки були незадоволені тим, що з’їзди з Подільського мосту виходитимуть на цю вулицю.

Раніше Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.