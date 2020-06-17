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    Коронавірус і карантин у Києві: Кличко розповів про ситуацію в столиці (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги - Коронавірус і карантин у Києві: Кличко розповів про ситуацію в столиці (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

    Як контролюється дотримання протиепідемічних вимог у Києві

    Київський міський голова Віталій Кличко провів традиційну онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • у скількох медиків виявили коронавірус;
    • про контроль за дотриманням протиепідемічних вимог у місті;
    • чи буде збережено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного;
    • яка ситуація із будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу;
    • чи відновив аеропорт «Київ» свою роботу.

    Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу.

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

    Співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.

     Читайте також: 
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