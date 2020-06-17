Коронавірус і карантин у Києві: Кличко розповів про ситуацію в столиці (відео)
Як контролюється дотримання протиепідемічних вимог у Києві
Київський міський голова Віталій Кличко провів традиційну онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- у скількох медиків виявили коронавірус;
- про контроль за дотриманням протиепідемічних вимог у місті;
- чи буде збережено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного;
- яка ситуація із будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу;
- чи відновив аеропорт «Київ» свою роботу.
Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу.
Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.
Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.
Співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.