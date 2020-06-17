Коронавірус і карантин у Києві: Кличко розповів про ситуацію в столиці (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

Як контролюється дотримання протиепідемічних вимог у Києві

Київський міський голова Віталій Кличко провів традиційну онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

у скількох медиків виявили коронавірус;

про контроль за дотриманням протиепідемічних вимог у місті;

чи буде збережено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного;

яка ситуація із будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу;

чи відновив аеропорт «Київ» свою роботу.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня, у Києві підтверджено 4026 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 41 особу.

Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

Деякі пасажири заходять в метро в масках, але потім їх знімають.

Співробітники метрополітену спільно з поліцією проводитимуть рейди у вагонах потягів для виявлення порушників маскового режиму.

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