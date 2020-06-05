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    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)

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    Будівництво&nbsp;Подільсько-Воскресенського мостового переходу - Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко запросив на екскурсію на будівництво моста міністра фінансів Сергія Марченка

    У Києві активно триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там вже почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Це потрібно для стабілізації та міцності споруди. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    Він розповів, що виїжджав перевірити, як тривають роботи на об’єкті. А також запросив на екскурсію міністра фінансів України Сергія Марченка. 

    Також мер показав відео про те, які роботи тривають сьогодні на мосту. 

    «Вже встановили 8 великих тросів. Їх, нагадаю, місто придбало у німецької компанії Bridon-Bekaert - відомого в світі підприємства, що виробляє всі види промислових сталевих тросів, - сказав Кличко. - Зазначу, що Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі. Прокладуть також і трубопровід».

    За його словами, сьогодні на мосту триває процес підготовки пішохідної частини, яка проходитиме під аркою. Там встановлюють спеціальну огорожу. Тривають і роботи зі спорудження порталів для майбутніх станцій метро.  

    Паралельно збирають великі металеві конструкції, що стануть основою частини мосту в напрямку Подолу. І вже скоро за допомогою супердомкратів та потужних кранів їх встановлять на опори. 

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    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)
    Кличко показав, як у Києві будують найбільший у Європі арочний міст (фото, відео)

    «Не припиняють робіт і у напрямку Троєщини. Там закінчують бетонування проїжджої частини над Русанівськими садами. Також вже встановили опори над залізничним проїздом. Далі робитимуть з’їзд з мосту на Лівому березі. Ми робимо все і налаштовані в кінці цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом. Та розпочати будівництво нової гілки метро – на Троєщину», - наголосив Кличко. 

    Віталій Кличко Київ будівництво мер міст
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