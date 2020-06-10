Коли закінчиться ремонт Борщагівського шляхопроводу? Кличко показав відео



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Ремонт Борщагівського шляхопроводу Фото: Київавтодор

Борщагівський шляхопровід не бачив ремонту 55 років

Триває друга черга капітального ремонту Борщагівського шляхопроводу, і до кінця цього року об’єкт буде повністю оновлений. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Він також показав відео, як триває ремонт шляхопроводу.

«Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Але, треба врахувати те, що ми капітально оновлюємо об’єкт, який не бачив ремонту з 1965 року. Тобто 55 років! І робимо це, піклуючись про безпеку і комфорт киян, - сказав мер. - Більше того, об’єкт ремонтують, не перекриваючи повністю рух ним. Минулого року оновили лінію швидкісного трамвая. Для цього довелося майже повністю розібрати стару конструкцію споруди, бо, як говорять фахівці, міст міг обвалитися».

За словами Кличка, на ділянці шляхопроводу під трамвайними коліями і на частині споруди у бік центру замінили 41 балку.

У травні цього року робочі завершили капітальний ремонт першої черги шляхопроводу. Сьогодні роботи тривають на другій його частині – в бік Великої окружної.

«На цій частині об’єкту теж замінять балки, ремонтують також опори споруди. Завершити роботи на частині шляхопроводу у бік Борщагівки і відновити там рух ми плануємо до початку вересня. Роботи - масштабні і їх треба було робити невідкладно», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 22 червня 2019 року розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

Як повідомлялося, 2 травня розпочався ремонт на частині Борщагівського шляхопроводу у напрямку Кільцевої дороги. Проїзд на цій частині шляхопроводу буде перекрито до 1 вересня.