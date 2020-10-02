Коронавірус активізувався: у Києві за добу 447 нових хворих



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У Києві зростає кількість хворих на коронавірус

Минулої доби у Києві від коронавірусу померли десять людей

За минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 7253 людина (за добу 312), померли 401 особа (за добу 10).

У Київській області зафіксовано 9428 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 149 осіб. За попередню добу збільшення складало 140 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5639 осіб, померли 186 людей (за добу 8).

Загалом в Україні підтверджено 217661 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 1 жовтня зафіксовано ще 4633 хворих на коронавірус

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 1 жовтня у Києві було підтверджено 23155 випадків захворювання на Covid-19. За добу, 30 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 377 осіб.

У Київській області було зафіксовано 9279 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб.