  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус активізувався: у Києві за добу 447 нових хворих

    • Розсилка
    У Києві зростає кількість хворих на коронавірус - Коронавірус активізувався: у Києві за добу 447 нових хворих
    У Києві зростає кількість хворих на коронавірус

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померли десять людей

    За минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

    Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

    Від початку епідемії у Києві одужали 7253 людина (за добу 312), померли 401 особа (за добу 10).

    У Київській області зафіксовано 9428 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 149 осіб. За попередню добу збільшення складало 140 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5639 осіб, померли 186 людей (за добу 8).

    Загалом в Україні підтверджено 217661 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 1 жовтня зафіксовано ще 4633 хворих на коронавірус

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 1 жовтня у Києві було підтверджено 23155 випадків захворювання на Covid-19. За добу, 30 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 377 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 9279 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб.

    Київ статистика епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies