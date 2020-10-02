У Трампа коронавірус



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Трамп заявив, що піде на карантин і почне лікування

До виборів залишився місяць

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія заразилися коронавірусом. Про це він повідомив на своєму Twitter.

Як повідомив американський лідер, тест на наявність інфекції у нього і його дружини дав позитивний результат. «Ми негайно підемо на карантин та почнемо лікування. Ми подолаємо це разом!» – написав Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати.

Водночас прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.

Нагадаємо, у світі станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня, коронавірусом заразилися 34481703 людини. Згідно з цими даними, від початку пандемії померло 1027654 людини, одужало – 25670761 особа. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 277 352), Індія (6 312 584), Бразилія (4 810 935), Росія (1 179 634), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.