У Трампа коронавірус

До виборів залишився місяць

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія заразилися коронавірусом. Про це він повідомив на своєму Twitter.

Як повідомив американський лідер, тест на наявність інфекції у нього і його дружини дав позитивний результат. «Ми негайно підемо на карантин та почнемо лікування. Ми подолаємо це разом!» – написав Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!