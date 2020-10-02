У світі на сьогодні коронавірусом заразилися майже, 34,5 млн людей



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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 277 352), Індія (6 312 584), Бразилія (4 810 935), Росія (1 179 634)

Згідно з цими даними, від початку пандемії померло 1027654 людини, одужало – 25670761 особа

У світі станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня, коронавірусом заразилися 34481703 людини. Про це свідчать дані Worldometer

Згідно з цими даними, від початку пандемії померло 1027654 людини, одужало – 25670761 особа.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 277 352), Індія (6 312 584), Бразилія (4 810 935), Росія (1 179 634), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано також у США (207 791), Бразилії (143 952), Індії (98 678), а ще у Мексиці (78 078), Великій Британії (42 292), Італії, Перу, Франції, Іспанії та Ірані.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна оновила карантинні зони.

Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.

За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.