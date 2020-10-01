У Києві знову сплеск коронавірусу: за добу 377 нових хворих



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Минулої доби від коронавірусу одужала рекордна кількість киян

За минулу добу, 30 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 377 осіб. Це на 158 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 29 вересня було 219 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23155 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 6941 людина (за добу 231), померли 391 особа (за добу 10).

У Київській області зафіксовано 9279 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб. За попередню добу збільшення складало 143 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5639 осіб (за добу 70), померли 178 людей (за добу 4).

Загалом в Україні підтверджено 213028 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 30 вересня зафіксовано ще 4069 хворих на коронавірус

Нагадаємо, станом на ранок 30 вересня у Києві було підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 219 осіб.

У Київській області було зафіксовано 9139 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 143 особи.