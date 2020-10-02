Оперативні дані: в Україні коронавірус виявили у понад 4,6 тис. людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулу добу одужали 2148 людей

За минулу добу від коронавіруса померли 68 людей

В Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Це на 564 випадки більше, ніж днем раніше (4069). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

Коронавірус в Україні

Всього 217661

Хворіють 116809

Одужали 96591

Померли 4261

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.

Нагадаємо, у світі станом на ранок п'ятниці, 2 жовтня, коронавірусом заразилися 34481703 людини. Згідно з цими даними, від початку пандемії померло 1027654 людини, одужало – 25670761 особа. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 277 352), Індія (6 312 584), Бразилія (4 810 935), Росія (1 179 634), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.