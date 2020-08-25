Коронавірус на Київщині активізувався: за добу майже сотня нових хворих



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Київська ОДА закликає мешканців області дотримуватися правил безпеки

Станом на ранок 25 серпня в Київській області офіційно підтверджено 5115 випадків захворювання на корона вірус, в тому числі у 438 дітей та у 711 медичних працівників.

За добу виявлено коронавірус у 91 мешканця Київщини, у тому числі у 7 дітей віком від 1 до 13 років і у 84 дорослих. З них 5 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 86 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

За весь період епідемії одужало всього 3384 осіб, з них 288 дітей. За звітну добу надійшло 63 повідомлення про одужання.

Всього за період епідемії у Київській області померло 84 хворих на коронавірус.

За останню добу до Київського обласного лабораторного центру 82 повідомлення про підозру на Covid-19.

«Зараз всі активно готуються до нового навчального року. Окрім іншого, маємо подбати про закупівлю засобів дезінфекції та засобів особистого захисту. Звертаємось також і до громадян. Не будьте байдужі до здоров‘я свого та своїх дітей. Захистити себе - важливе завдання для кожного з нас», - звернувся до мешканців Київщини директор департаменту охорони здоров‘я КОДА Олександр Світлий.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Як повідомлялося, станом на ранок 25 серпня у Києві підтверджено 12153 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 130 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 108415 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 серпня зафіксовано 1658 нових хворих на коронавірус.