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    Епідемія в столиці: за добу коронавірус виявлено ще у 130 киян

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    За добу 24 серпня у Києві лабораторно підтверджено 130 випадків Covid-19&nbsp; - Епідемія в столиці: за добу коронавірус виявлено ще у 130 киян
    За добу 24 серпня у Києві лабораторно підтверджено 130 випадків Covid-19 
    Фото ілюстративне

    На Київщині виявлено 90 нових хворих на коронавірус

    Станом на ранок 25 серпня у Києві підтверджено 12153 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 130 осіб. За попередню добу збільшення складало 209 осіб.

    Від початку епідемії у Києві одужали 3853 людини (за добу 27), померли 172 особи (за добу 2).

    У Київській області зафіксовано 5115 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 90 осіб. За попередню добу збільшення складало 73 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3384 людини (за добу 63), померли 84 людини.

    Загалом в Україні підтверджено 108415 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 серпня зафіксовано 1658 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      106757
    • Одужали
      52524
    • Хворіють
      51940
    • Померли
      2293

    Нагадаємо, станом на ранок 24 серпня у Києві було підтверджено 12023 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 209 осіб. 

    У Київській області зафіксовано 5024 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 73 особи.

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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