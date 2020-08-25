Епідемія в столиці: за добу коронавірус виявлено ще у 130 киян
На Київщині виявлено 90 нових хворих на коронавірус
Станом на ранок 25 серпня у Києві підтверджено 12153 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 130 осіб. За попередню добу збільшення складало 209 осіб.
Від початку епідемії у Києві одужали 3853 людини (за добу 27), померли 172 особи (за добу 2).
У Київській області зафіксовано 5115 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 90 осіб. За попередню добу збільшення складало 73 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3384 людини (за добу 63), померли 84 людини.
Загалом в Україні підтверджено 108415 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 24 серпня зафіксовано 1658 нових хворих на коронавірус.
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Всього106757
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Одужали52524
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Хворіють51940
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Померли2293
Нагадаємо, станом на ранок 24 серпня у Києві було підтверджено 12023 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 209 осіб.
У Київській області зафіксовано 5024 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 73 особи.