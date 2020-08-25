Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіли 1658 людей



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За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 25 людей

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні від коронавірусу померло 2 318 людей

В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22).

Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318.

Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 серпня за добу захворіло 1799 людей, це на 188 осіб менше, ніж попередньої доби (1 987).

Коронавірус в Україні

Всього 106757

Одужали 52524

Хворіють 51940

Померли 2293

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Нагадаємо, ВООЗ застерігає від лікування коронавірусу плазмою.

До відома, у світі станом на 25 серпня з початку пандемії коронавірусу Сovid–19 кількість інфікованих досягла 23 572 494. З початку пандемії в світі від хвороби померли 811 801, одужали – 15 257 751 осіб. При цьому найбільше випадків Covid–19 зареєстровано: в США – 5 739 266 (число жертв – 177 248, що вилікувалися – 2 020 774), на другому місці опинилася Бразилія – 3 622 861 заражених (померлих – 115 309, вилікувалися – 2 976 256), на третьому – Індія з 3 106 348 хворими (померлих – 57 542, видужали – 2 338 035).