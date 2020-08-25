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    Суспільство

    МОЗ оновив правила для навчання в школах

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    Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію - МОЗ - МОЗ оновив правила для навчання в школах
    Якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію - МОЗ

    Міністерство обговорювало зміни з міжнародними партнерами, а також освітянами - Степанов

    Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Степанов зазначив, що міністерство обговорювало зміни з міжнародними партнерами, а також освітянами.

    У правила навчання у школах внесенні такі зміни:

    • учні 1-4 класів можуть перебувати у школах без масок або респіраторів,
    • у «помаранчевих» зонах педагогам буде рекомендовано носити захисні щитки, а в «жовтих» та «зелених» зонах - просто дотримання соціальної дистанції,
    • якщо хоча б один учень заразиться коронавірусом, то весь клас має йти на самоізоляцію,
    • дозатори та антисептики мають бути тільки на вході, в подальшому учні та викладачі мають мити руки після кожного уроку.

    У МОЗ анонсували публікацію всіх правил для навчання в школах вже сьогодні на сайті відомства.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував тему для першого уроку у школах.

    Також навчальні заклади Києва розроблять чотири моделі роботи під час карантину.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

    школа навчання Максим Степанов коронавірус
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