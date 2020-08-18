Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив статистику станом на 18 серпня
Минулої доби від коронавірусу в Києві померла одна людина
За минулу добу коронавірус виявлено у 88 мешканців Києва, одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10730 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав Кличко.
Серед тих, хто захворіли:
- 47 жінок віком від 18 до 70 років,
- дві дівчинки – 11 і 14 років,
- 34 чоловіки віком від 20 до 79 рокiв,
- п'ятеро хлопчиків від п'яти до 17 років.
Захворіли, зокрема, і четверо медиків.
До лікарень столиці госпіталізували вісім пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17, Голосіївському -13, Святошинському та Дніпровському районів – по 11 випадків.
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Всього94436
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Одужали48925
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Хворіють43395
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Померли2116
Як повідомлялося, станом на ранок 18 серпня у Києві підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.