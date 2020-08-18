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    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив статистику станом на 18 серпня

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    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 18 серпня - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив статистику станом на 18 серпня
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 18 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Минулої доби від коронавірусу в Києві померла одна людина

    За минулу добу коронавірус виявлено у 88 мешканців Києва, одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10730 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав Кличко.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 47 жінок віком від 18 до 70 років,
    • дві дівчинки – 11 і 14 років,
    • 34 чоловіки віком від 20 до 79 рокiв,
    • п'ятеро хлопчиків від п'яти до 17 років.

    Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували вісім пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17, Голосіївському -13, Святошинському та Дніпровському районів – по 11 випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      94436
    • Одужали
      48925
    • Хворіють
      43395
    • Померли
      2116

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 серпня у Києві підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.

    Віталій Кличко Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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