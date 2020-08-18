Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив статистику станом на 18 серпня



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Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 18 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Минулої доби від коронавірусу в Києві померла одна людина

За минулу добу коронавірус виявлено у 88 мешканців Києва, одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 88 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10730 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав Кличко.

Серед тих, хто захворіли:

47 жінок віком від 18 до 70 років,

дві дівчинки – 11 і 14 років,

34 чоловіки віком від 20 до 79 рокiв,

п'ятеро хлопчиків від п'яти до 17 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували вісім пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 75 киян. Усього коронавірус подолали 3455 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17, Голосіївському -13, Святошинському та Дніпровському районів – по 11 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 94436

Одужали 48925

Хворіють 43395

Померли 2116

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 серпня у Києві підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.