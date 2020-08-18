Кількість хворих на коронавірус знову зросла: 1616 нових випадків за добу



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В країні загалом зафіксовано 94 436 випадків хвороби

Минулої доби від коронавірусу померли 27 пацієнтів

Станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше.

Найбільше випадків зафіксовано у Харківській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Також відомо, що 761 пацієнт одужав вчора, а 27 — померли від ускладнень.

Станом на сьогодні, в країні загалом зафіксовано 94 436 випадків хвороби, 48 925 одужань та 2 116 смертей.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.

17 серпня у Харкові посилили карантинні заходи, обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті.

Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.

Разом з тим Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено «червоний» – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, який вводить суттєві карантинні обмеження.