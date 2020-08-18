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    Кількість хворих на коронавірус знову зросла: 1616 нових випадків за добу

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    В країні загалом зафіксовано 94 436 випадків хвороби - Кількість хворих на коронавірус знову зросла: 1616 нових випадків за добу
    В країні загалом зафіксовано 94 436 випадків хвороби

    Минулої доби від коронавірусу померли 27 пацієнтів

    Станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше. 

    Найбільше випадків зафіксовано у Харківській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській та Рівненській областях.

    Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

    Також відомо, що 761 пацієнт одужав вчора, а 27 — померли від ускладнень.

    Станом на сьогодні, в країні загалом зафіксовано 94 436 випадків хвороби, 48 925 одужань та 2 116 смертей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.

    17 серпня у Харкові посилили карантинні заходи, обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті.

    Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.

    Разом з тим Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено «червоний» – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, який вводить суттєві карантинні обмеження.

     Читайте також: У пошуках чарівної таблетки від Covid-19. Останні новини від науковців
    медицина хвороби коронавірус
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