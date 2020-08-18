Коронавірус за добу виявили у 107 дітей та 65 медпрацівників



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Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 6481 дитина та 9818 медичних працівників

До лікарень з підозрою на коронавірус минулої доби потрапили 270 людей

В Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 107 дітей, а також 65 медичних працівників. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«У нас за минулу добу (на Covid-19 — ред.) захворіли 1616 осіб. З них 107 дітей та 65 медичних працівників. Всього було госпіталізовано за минулу добу 270 людей. У нас, в Україні, було зафіксовано 27 летальних випадків», — сказав Степанов.

Він зазначив, що при цьому, за добу одужав 761 пацієнт.

«Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 94 тис. 436 людей. З них 6481 дитина, а також 9818 медичних працівників», — додав чиновник.

За його словами, загалом одужало 48 тис. 925 пацієнтів, а летальних випадків 2116.

«За попередню добу загалом було здійснено 28 тис. 292 тестування. Із них 15 тис. 120 досліджень методом ПЛР, а також 13 тис. 172 дослідження методом ІФА», — зазначив міністр.

Найбільше нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували у Харківській області – 204.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Між іншим кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 22 мільйони. Найбільше хворих (понад 5,6 мільйонів) зафіксовано в США. У Штатах також найбільша кількість летальних випадків — померли понад 173 тисячі. На другому місці антирейтингу знаходиться Бразилія, де захворіли понад 3,3 мільйонів осіб. Кількість жертв перевищує 107 тисяч. Замикає трійку Індія, де хворих вже більше 2,7 мільйонів. Кількість померлих перевищує 51 тисячу.