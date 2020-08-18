У Києві кількість нових випадків Covid-19 менша сотні



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Минулої доби від коронавірусу одужали 75 киян

Станом на ранок 18 серпня у Києві підтверджено 10730 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб. За попередню добу збільшення складало 104 особи.

Від початку епідемії у Києві одужали 3455 людей (за добу 75), померли 155 осіб (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 4620 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 66 осіб. За попередню добу збільшення складало 24 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3158 осіб (за добу 47), померли 80 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 94436 випадків Covid-19. Протягом 17 серпня зафіксовано 1616 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Нагадаємо, станом на ранок 17 серпня у Києві було підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи.

У Київській області було зафіксовано 4554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 24 особи.