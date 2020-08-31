Коронавірусна мапа Києва: зафіксовано спалах на Троєщині



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Статистичні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 31 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Деснянський район у трійці лідерів за кількістю виявлених хворих на коронавірус

За минулу добу найбільше випадків захворювання на коронавірус у Києві виявили в Деснянському районі – 63, у Дарницькому – 38, в Оболонському і Солом’янському районах – по 33 випадки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 людей. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - написав мер.

Захворіли:

138 жінок віком від 18 до 88 років,

122 чоловіки віком від 18 до 77 рокiв,

12 дівчаток від 2 до 17 років,

5 хлопчиків від 8 років до 13.

Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали минулої доби 20 людей. Усього коронавірус подолали 4339 мешканців Києва.

«Не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки, дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення місць великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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Як повідомлялося, станом на ранок 31 серпня у Києві підтверджено 13370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 277 осіб.

Від сьогодні в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, Київ знаходиться в «жовтій зоні».

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан вважає можливим потрапляння столиці в «помаранчеву зону» карантину.