Фахівці назвали умову, за якої Київ потрапить до «помаранчевої зони» карантину
Столиці слід застосовувати стабілізаційні заходи щодо спалахів
Керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан вважає можливим потрапляння столиці в «помаранчеву зону» карантину. Це може статися, якщо у Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.
Про це Рубан сказав в коментарі РБК-Україна.
«Якщо не стримувати епідемію, не застосовувати стабілізаційні заходи щодо спалахів, може (Київ потрапити в «помаранчеву зону». - Ред.)», - зазначив він.
Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня у Києві підтверджено 13370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 277 осіб.
-
Всього121215
-
Хворіють61544
-
Одужали57114
-
Померли2557
Від сьогодні в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, Київ знаходиться в «жовтій зоні».
У «жовтій зоні» вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.