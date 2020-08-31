Фахівці назвали умову, за якої Київ потрапить до «помаранчевої зони» карантину



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Для запобігання поширенню коронавірусу слід дотримуватись заходів особистої безпеки

Столиці слід застосовувати стабілізаційні заходи щодо спалахів

Керівник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан вважає можливим потрапляння столиці в «помаранчеву зону» карантину. Це може статися, якщо у Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.

Про це Рубан сказав в коментарі РБК-Україна.

«Якщо не стримувати епідемію, не застосовувати стабілізаційні заходи щодо спалахів, може (Київ потрапити в «помаранчеву зону». - Ред.)», - зазначив він.

Нагадаємо, станом на ранок 31 серпня у Києві підтверджено 13370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 277 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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Від сьогодні в Україні почало діяти нове епідемічне зонування, Київ знаходиться в «жовтій зоні».

У «жовтій зоні» вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.

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