На Київщині побільшало «помаранчевих» та «жовтих» зон: що заборонено
До «помаранчевої зони» потрапило місто Березань на Київщині
В Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». До цієї зони не потрапив жоден населений пункт Київщини.
А до «помаранчевої зони» потрапили:
- місто Березань
- Києво-Святошинський район;
В «помаранчевій зоні» заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри.
Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 особи на 20 кв. м, загальна чисельність не більше 100 осіб.
До «жовтої зони» потрапили:
- Київ
- Бориспіль,
- Бровари,
- Буча,
- Васильків,
- Ірпінь,
- Обухів,
- Переяслав,
- Фастів,
- Баришівський,
- Бориспільський,
- Броварський,
- Васильківський,
- Згуровський,
- Кагарлицький,
- Макарівський,
- Рокитнянський,
- Таращанський,
- Фастівський,
- Яготинський райони.
У «жовтій зоні» вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.