На Київщині побільшало «помаранчевих» та «жовтих» зон: що заборонено



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У «помаранчевій зоні» закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри

До «помаранчевої зони» потрапило місто Березань на Київщині

В Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». До цієї зони не потрапив жоден населений пункт Київщини.

А до «помаранчевої зони» потрапили:

місто Березань

Києво-Святошинський район;

В «помаранчевій зоні» заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри.

Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 особи на 20 кв. м, загальна чисельність не більше 100 осіб.

До «жовтої зони» потрапили:

Київ

Бориспіль,

Бровари,

Буча,

Васильків,

Ірпінь,

Обухів,

Переяслав,

Фастів,

Баришівський,

Бориспільський,

Броварський,

Васильківський,

Згуровський,

Кагарлицький,

Макарівський,

Рокитнянський,

Таращанський,

Фастівський,

Яготинський райони.

У «жовтій зоні» вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.

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