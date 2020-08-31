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    На Київщині побільшало «помаранчевих» та «жовтих» зон: що заборонено

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    У &laquo;помаранчевій зоні&raquo; закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри - На Київщині побільшало «помаранчевих» та «жовтих» зон: що заборонено
    У «помаранчевій зоні» закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри

    До «помаранчевої зони» потрапило місто Березань на Київщині

    В Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». До цієї зони не потрапив жоден населений пункт Київщини.

    А до «помаранчевої зони» потрапили:

    • місто Березань
    • Києво-Святошинський район;

    В «помаранчевій зоні» заборони стосуються роботи об'єктів розміщення - хостелів, турбаз і ін., за винятком готелів. Робота ресторанів і розважальних закладів заборонена в нічний час. Закриваються заклади культури, спортзали і фітнес-центри.

    Припиняються планові госпіталізації. Кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 особи на 20 кв. м, загальна чисельність не більше 100 осіб. 

    До «жовтої зони» потрапили:

    • Київ
    • Бориспіль,
    • Бровари,
    • Буча,
    • Васильків,
    • Ірпінь,
    • Обухів,
    • Переяслав,
    • Фастів,
    • Баришівський,
    • Бориспільський,
    • Броварський,
    • Васильківський,
    • Згуровський,
    • Кагарлицький,
    • Макарівський,
    • Рокитнянський,
    • Таращанський,
    • Фастівський,
    • Яготинський райони.

    У «жовтій зоні» вводиться заборона на відвідування установ соцзахисту, де знаходяться люди похилого віку. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях. Також діють обмеження зеленої зони.

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