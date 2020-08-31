Понад 270 нових хворих за добу: Київ лідирує серед регіонів України
Минулої доби у Києві від коронавірусу померли шість людей
Станом на ранок 31 серпня у Києві підтверджено 13370 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 277 осіб. За попередню добу збільшення складало 109 осіб.
Це найбільша кількість у порівнянні з усіма регіонами України.
Від початку епідемії у Києві одужали 4339 людей (за добу 22), померли 208 осіб (за добу 6).
У Київській області зафіксовано 5669 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб. За попередню добу збільшення складало 91 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3613 особи (за добу 1), померли 96 людей.
Загалом в Україні підтверджено 121215 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 30 серпня зафіксовано 2141 хворий на коронавірус.
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Всього121215
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Хворіють61544
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Одужали57114
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Померли2557
Нагадаємо, станом на ранок 30 серпня у Києві було підтверджено 13093 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 109 осіб.
У Київській області було зафіксовано 5580 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 91 особу.