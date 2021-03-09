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    «Коронавірусний» мурал зʼявився у Києві (фото)

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    Автор роботи &ndash; київський художник Віталій Гідеван - «Коронавірусний» мурал зʼявився у Києві (фото)

    Автор роботи – київський художник Віталій Гідеван

    Фото: rubryka.com

    На думку автора, малюнок вселятиме надію на повернення до минулого життя

    Мурал, присвячений темі боротьби з коронавірусом, зʼявився в одному із мікрорайонів столиці. Автор роботи – київський художник Віталій Гідеван.

    Автор акцентує увагу на масці, що стала частиною гардеробу

    Автор акцентує увагу на масці, що стала частиною гардеробу

    «Подих ціною життя! Рівно рік тому наш світ неочікувано поглинула пандемія, паніка і безліч заборон. Змінилося сприйняття людьми один одного, адже кожен може бути потенційно небезпечним, навіть найрідніші. Тоді я створив малюнок «Лев у масці». Це був лише початок пандемії, який повинен був закінчитися за 2 тижні… але ми й досі носимо маски.

    Новий малюнок про ціну людського життя, за яке кожен день борються лікарі. Про атрибут, який став невід'ємною частиною нашого гардеробу. Та про надію, що живе в серцях всього світу, що скоро ми повернемося до звичного життя», – написав художник на своїй сторінці у Facebook..

    Він зазначив, що мурал знаходиться на Софіївській Борщагівці.

    Раніше стало відомо, що невідомі художники перетворили підземний перехід під Європейською площею в центрі Києва на тюремний коридор.

    Теги: Київ мурал Facebook коронавірус
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