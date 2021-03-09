«Коронавірусний» мурал зʼявився у Києві (фото)

На думку автора, малюнок вселятиме надію на повернення до минулого життя

Мурал, присвячений темі боротьби з коронавірусом, зʼявився в одному із мікрорайонів столиці. Автор роботи – київський художник Віталій Гідеван.

Автор акцентує увагу на масці, що стала частиною гардеробу

«Подих ціною життя! Рівно рік тому наш світ неочікувано поглинула пандемія, паніка і безліч заборон. Змінилося сприйняття людьми один одного, адже кожен може бути потенційно небезпечним, навіть найрідніші. Тоді я створив малюнок «Лев у масці». Це був лише початок пандемії, який повинен був закінчитися за 2 тижні… але ми й досі носимо маски.

Новий малюнок про ціну людського життя, за яке кожен день борються лікарі. Про атрибут, який став невід'ємною частиною нашого гардеробу. Та про надію, що живе в серцях всього світу, що скоро ми повернемося до звичного життя», – написав художник на своїй сторінці у Facebook..

Він зазначив, що мурал знаходиться на Софіївській Борщагівці.

Раніше стало відомо, що невідомі художники перетворили підземний перехід під Європейською площею в центрі Києва на тюремний коридор.