У центрі Львова відкрили величезний мурал на честь Василя Сліпака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мурал з'явився на вулиці Дорошенка Фото: «Радіо Свобода»

Мурал відкрили 29 червня у річницю смерті Сліпака — 29 червня 2016 року він загинув від кулі снайпера

На вулиці Дорошенка у центрі Львова створили мурал, присвячений українському солісту Паризької національної опери Василю Сліпаку, який загинув під час війни на Донбасі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Мурал відкрили 29 червня у річницю смерті Сліпака — 29 червня 2016 року він загинув від кулі снайпера.

«Дуже професійно зроблено і передає цей мурал сутність Василя, сутність його життя передано на дуже обмеженому просторі, на стіні», — сказав брат Василя Сліпака Орест.

Площу, на якій створено мурал, також назвали іменем загиблого співака. Під час відкриття стінопису чоловіча хорова капела «Дударик», у якій співав Василь Сліпак, виконала пісні, які співав і він, зокрема на фронті.

«Наше основне завдання, щоб глядач відкрив для себе меседж: тут поєднані дві особи Василя-воїна та митця. Звичайно, перша — більша, бо вона в контексті сирої землі, це останній його бій, підсвічений сценічними софітами», — цитує «Укрінформ» Святослава Владика, керівник групи митців «Sacred Universe», що працювала над проєктом.

Раніше у Києві з’явився мурал, присвячений коронавірусу.

Довідка:

Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського у Донецькій області. 20 лютого 2017 року президент посмертно надав Сліпаку звання Героя України.