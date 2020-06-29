У центрі Львова відкрили величезний мурал на честь Василя Сліпака
Мурал відкрили 29 червня у річницю смерті Сліпака — 29 червня 2016 року він загинув від кулі снайпера
На вулиці Дорошенка у центрі Львова створили мурал, присвячений українському солісту Паризької національної опери Василю Сліпаку, який загинув під час війни на Донбасі.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Мурал відкрили 29 червня у річницю смерті Сліпака — 29 червня 2016 року він загинув від кулі снайпера.
«Дуже професійно зроблено і передає цей мурал сутність Василя, сутність його життя передано на дуже обмеженому просторі, на стіні», — сказав брат Василя Сліпака Орест.
Площу, на якій створено мурал, також назвали іменем загиблого співака. Під час відкриття стінопису чоловіча хорова капела «Дударик», у якій співав Василь Сліпак, виконала пісні, які співав і він, зокрема на фронті.
«Наше основне завдання, щоб глядач відкрив для себе меседж: тут поєднані дві особи Василя-воїна та митця. Звичайно, перша — більша, бо вона в контексті сирої землі, це останній його бій, підсвічений сценічними софітами», — цитує «Укрінформ» Святослава Владика, керівник групи митців «Sacred Universe», що працювала над проєктом.
Раніше у Києві з’явився мурал, присвячений коронавірусу.