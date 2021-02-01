Підземний перехід у центрі Києва перетворився на коридор СІЗО (фото)

Автори тюремного стрітарту невідомі

Невідомі перетворили підземний перехід під Європейською площею в центрі Києва на коридор СІЗО.

Про це повідомляє ТСН.

Так, невідомі художники намалювали на стінах переходу ряд тюремних дверей. Вони малювали вночі і роботу так і не закінчили: з одного боку переходу деталі дверей не намальовані.

Автори тюремного стрітарту вирішили залишитись невідомими.

Як пише Хмарочос, архітектор Олекандр Столовий інтерпретує мурал як маніфест на тему «підземні переходи – то кайданки для пішохідного міста».

Нагадаємо, у Києві налічується 159 муралів.

На законодавчому рівні питання встановлення муралів не врегульоване. Проте низка районних РДА в Києві зазначили, що існує певна процедура, якої слід дотриматись, перш ніж прикрашати будівлі малюнками.

Нещодавно на 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

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