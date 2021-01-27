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    «Коронавірусний» шпиталь у Києві відкриває «чисті зони» і нове відділення

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    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан - «Коронавірусний» шпиталь у Києві відкриває «чисті зони» і нове відділення
    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан
    Фото: Facebook

    Лікарня №4 відновлює свою хірургічну, травматологічну, неврологічну служби

    Київська міська клінічна лікарня №4, яка була повністю перепрофільована на лікування хворих на коронавірус, відновлює свою хірургічну, травматологічну, неврологічну служби для надання ургентноЇ допомоги.

    Про це повідомила директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан.

    «У зв’язку зі значним зменшенням хворих на Covid-19 наша лікарня з 01.02.21 відновлює свою хірургічну, травматологічну, неврологічну служби для надання ургентноЇ допомоги! Відкриваємо чисті зони, відпрацьовані маршрути , а головне – нове приймальне відділення!» – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    Мостепан також повідомила, що у відділенні проводитиметься ПЛР-діагностика в цілодобовому режимі для визначення статусу хворого, що знизить ризики розповсюдження інфекції.

    Так званих чистих ліжок у стаціонарі буде 90, а 450 місць залишаються зарезервованими для пацієнтів, хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус виявлено у 437 людей. Це на 62 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 25 січня було 375 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Київ лікарня коронавірус Тетяна Мостепан
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