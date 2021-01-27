Коронавірус наступає: у Києві за добу понад 400 нових хворих

Добова кількість виявлених випадків Covid-19 зросла в Києві та області

За минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус виявлено у 437 людей. Це на 62 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 25 січня було 375 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 60152 особи, померли 2292 особи.

У Київській області зафіксовано 68218 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 276 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 78 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 52667 осіб, померли 1110 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1200883 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 26 січня зафіксовано 3776 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 26 січня у Києві було підтверджено 126639 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 375 осіб.

У Київській області було 67942 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 78 нових хворих.

Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.