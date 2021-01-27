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    Кличко лякає киян новим локдауном

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    Столична влада закликає киян і гостей міста дотримуватись карантинних обмежень - Кличко лякає киян новим локдауном
    Столична влада закликає киян і гостей міста дотримуватись карантинних обмежень
    Фото з відкритих джерел

    Які карантинні обмеження діють у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що після завершення локдауну у столиці продовжують діяти карантинні обмеження. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

    «Як ви бачите, ситуація трохи поліпшується. Також, за оцінками лікарів, локдаун теж дав позитивний результат. Втім, говорити, що ми подолали вірус, – зарано. Тому, у столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, що уряд запровадив у грудні минулого року», – сказав Кличко. 

    Так, за його словами, заборонено:

    • проведення у закладах освіти масових заходів за участі дітей із більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів;
    • проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;
    • робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень); 
    • розміщення в закладах харчування більше ніж чотирьох повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути не менш ніж 2 метри; 
    • проведення масових заходів за участі більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;
    • робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;
    • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів. 

    «Всі ми дуже втомилися від обмежень і хочемо повернутися до звичного життя. Але, якщо зараз втратимо контроль над ситуацією, – неминучим буде запровадження нового локдауну, як це відбулося у деяких європейських країнах. Тому, давайте не втрачати пильності і поки не розслаблятися! Дотримуємося правил, дбаємо про своє здоров’я!» – наголосив Кличко.

    За минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус виявлено у 437 людей. Це на 62 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 25 січня було 375 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19.

    Нагадаємо, з 25 січня Україна вийшла з локдауну.

    Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні

     Читайте також: Торгувала шкарпетками – до суду! Як карають порушників січневого локдауну
    Теги: Віталій Кличко Київ карантин коронавірус
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