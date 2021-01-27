Кличко лякає киян новим локдауном

Які карантинні обмеження діють у столиці

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що після завершення локдауну у столиці продовжують діяти карантинні обмеження. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

«Як ви бачите, ситуація трохи поліпшується. Також, за оцінками лікарів, локдаун теж дав позитивний результат. Втім, говорити, що ми подолали вірус, – зарано. Тому, у столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, що уряд запровадив у грудні минулого року», – сказав Кличко.

Так, за його словами, заборонено:

проведення у закладах освіти масових заходів за участі дітей із більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень);

розміщення в закладах харчування більше ніж чотирьох повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути не менш ніж 2 метри;

проведення масових заходів за участі більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м;

робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць одного залу;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів.

«Всі ми дуже втомилися від обмежень і хочемо повернутися до звичного життя. Але, якщо зараз втратимо контроль над ситуацією, – неминучим буде запровадження нового локдауну, як це відбулося у деяких європейських країнах. Тому, давайте не втрачати пильності і поки не розслаблятися! Дотримуємося правил, дбаємо про своє здоров’я!» – наголосив Кличко.

За минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус виявлено у 437 людей. Це на 62 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 25 січня було 375 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, з 25 січня Україна вийшла з локдауну.

Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні.