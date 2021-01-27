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    У «Борисполі» почали робити експрес-тести на коронавірус: вартість послуги

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    Експрес-тестування можна пройти на другому поверсі терміналу D - У «Борисполі» почали робити експрес-тести на коронавірус: вартість послуги
    Експрес-тестування можна пройти на другому поверсі терміналу D
    Фото: Аеропорт «Бориспіль»

    Результат тесту можна отримати вже за 20 хвилин

    Відсьогодні, з 27 січня, пасажири Міжнародного аеропорту «Бориспіль» можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба летовища.

    «Нещодавно у Нідерландах ввели нові правила в’їзду. Окрім ПЛР-тесту при перетині кордону необхідно мати результат експрес-тесту, зробленого максимум за 4 години до посадки на літак», – пояснили в аеропорту.

    Експрес-тестування можна пройти на другому поверсі терміналу D.

    Процедура не займає багато часу – результат можна отримати вже за 20 хвилин. Вартість послуги кожна лабораторія визначає індивідуально, ціни варіюються від 750 до 850 грн.

    Для цього пасажирам потрібно прибути в аеропорт завчасно та зателефонувати за номером +38044-281-72-35 або +38063 980-67-47, щоб співробітники аеропорту зустріли та супроводили до пункту забору біоматеріалу.

    Сертифікат видається не тільки українською, а й англійською мовою.

    Забір біоматеріалу відтепер проводять професійні працівники медичного пункту Міжнародного аеропорту «Бориспіль», а тестування здійснюють п’ять медичних лабораторій.

    Тривають переговори про підписання договорів і залучення до проведення тестування ще трьох лабораторій.

    Також по прильоту в Україну з країн «червоної зони» є можливість здати тест і припинити самоізоляцію.

    Час роботи пункту забору біоматеріалу: 24/7.

    Теги: Аеропорт Бориспіль аеропорт послуги коронавірус
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