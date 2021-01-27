У «Борисполі» почали робити експрес-тести на коронавірус: вартість послуги

Результат тесту можна отримати вже за 20 хвилин

Відсьогодні, з 27 січня, пасажири Міжнародного аеропорту «Бориспіль» можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба летовища.

«Нещодавно у Нідерландах ввели нові правила в’їзду. Окрім ПЛР-тесту при перетині кордону необхідно мати результат експрес-тесту, зробленого максимум за 4 години до посадки на літак», – пояснили в аеропорту.

Експрес-тестування можна пройти на другому поверсі терміналу D.

Процедура не займає багато часу – результат можна отримати вже за 20 хвилин. Вартість послуги кожна лабораторія визначає індивідуально, ціни варіюються від 750 до 850 грн.

Для цього пасажирам потрібно прибути в аеропорт завчасно та зателефонувати за номером +38044-281-72-35 або +38063 980-67-47, щоб співробітники аеропорту зустріли та супроводили до пункту забору біоматеріалу.

Сертифікат видається не тільки українською, а й англійською мовою.

Забір біоматеріалу відтепер проводять професійні працівники медичного пункту Міжнародного аеропорту «Бориспіль», а тестування здійснюють п’ять медичних лабораторій.

Тривають переговори про підписання договорів і залучення до проведення тестування ще трьох лабораторій.

Також по прильоту в Україну з країн «червоної зони» є можливість здати тест і припинити самоізоляцію.

Час роботи пункту забору біоматеріалу: 24/7.