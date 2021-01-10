Ковзанки Києва працюватимуть лише за дотримання певних умов

Кататися на ковзанах можна, дотримуючись дистанції

Робота ковзанок у Києві під час карантину буде дозволена у випадку дотримання ряду вимог.

«Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метрів та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб», – повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві.

Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час локдауну, йдеться в повідомленні. Мова йде про роботу святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн) та непродовольчими товарами зупиняється.

Нагадаємо, в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер з 8 січня до півночі 25 січня. За вчора виявили 5011 нових випадків коронавірусу.

Вчора працівники столичного управління Держпродспоживслужби склали перші протоколи на порушників новорічних карантинних обмежень.

Як повідомлялося раніше, ковзанка у містечку «Миколай приймає друзів» поблизу Офісу президента України на Банковій працюватиме весь період новорічних свят без вихідних.