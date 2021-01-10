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    Ковзанки Києва працюватимуть лише за дотримання певних умов

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Сама відома ковзанка Києва знаходиться поряд з Офісом президента України </p> - Ковзанки Києва працюватимуть лише за дотримання певних умов

    Сама відома ковзанка Києва знаходиться поряд з Офісом президента України

    Фото: slovoidilo.ua

    Кататися на ковзанах можна, дотримуючись дистанції

    Робота ковзанок у Києві під час карантину буде дозволена у випадку дотримання ряду вимог.

    «Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метрів та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб», – повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві.

    Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час локдауну, йдеться в повідомленні. Мова йде про роботу святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн) та непродовольчими товарами зупиняється.

    Нагадаємо, в Україні діє локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер з 8 січня до півночі 25 січня. За вчора виявили 5011 нових випадків коронавірусу.

    Вчора працівники столичного управління Держпродспоживслужби склали перші протоколи на порушників новорічних карантинних обмежень.

    Як повідомлялося раніше, ковзанка у містечку «Миколай приймає друзів» поблизу Офісу президента України на Банковій працюватиме весь період новорічних свят без вихідних.

    Теги: Київ ковзанярський спорт карантин коронавірус
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