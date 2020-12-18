Подружжя Зеленських відвідало святкове містечко під вікнами Офісу президента

Олена Зеленська розповіла про створення новорічних іграшок, якими прикрашена головна ялинка України

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко «Миколай приймає друзів» поблизу Офісу президента. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначається, Олена Зеленська поділилася історією створення іграшок, якими прикрашена головна ялинка України.

За її словами, «цьогорічна ялинка незвичайна, адже вона прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами».

«За задумом нам були необхідні малюнки дітей, які можна було б перенести на кульки. Я дуже вдячна, що відгукнулися майже 50 організацій, які надіслали нам близько 600 малюнків дітей! Сто з них ми нанесли на іграшки та прикрасили ними ялинку», – цитує пресслужба першу леді.

Зазначається, що діти, які надіслали свої малюнки, отримали святкові подарункові набори від Святого Миколая.

Зеленські оглянули резиденцію Святого Миколая, придбали кілька новорічних сувенірів та скуштували запашний глінтвейн.

Майданчик «Миколай приймає друзів» працюватиме весь період новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташована ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони та новорічний ярмарок.

Скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безоплатно на місці катання. У резиденції Святого Миколая дітлахи зможуть написати та відправити листа доброму чарівнику.

Також нагадаємо, з 1 по 25 грудня у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

На території зимового містечка Roshen Winter Village розпочала роботу ковзанка, а фабрика «Рошен» увімкнула святкову ілюмінацію, яка стала справжнім символом новорічних свят.