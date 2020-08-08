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    Здоров'я

    Послаблювати карантин не готові 10 регіонів України і столиця, – МОЗ

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    Київ не відповідає критеріям за показником динаміки зростання випадків інфікування Covid-19&nbsp; - Послаблювати карантин не готові 10 регіонів України і столиця, – МОЗ
    Київ не відповідає критеріям за показником динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 

    У Києві динаміка захворюваності на коронавірус перевищує норму і становить 32,74%

    Станом на суботу, 8 серпня, Київ і 10 регіонів України не готові до послаблення карантинних заходів.

    Про це повідомили у МОЗ станом на 8 серпня.

    Критеріям для послаблення карантину не відповідає Київ, Київська область, а також Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області. Також до таких регіонів віднесені тимчасово окуповані Автономна Республіка Крим і місто Севастополь.

    Так, Київ не відповідає критеріям за показником динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 – він становить 32,74% при верхній межі 10%. На Київщині перевищений цей самий показник (17,87%).

    На Волині, Івано-Франківщині та Чернігівщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19, він становить більш як 11%.

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    Одеська, Рівненська та Харківська області перевищують критерії за двома показниками – динаміки зростання та виявлення випадків інфікування.

    Чернівецька область не відповідає критеріям одразу за трьома показниками – динаміки зростання, виявлення випадків інфікування, а також завантаженості ліжок у лікарнях.

    Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

    Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

    Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

    У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти. 

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

    Київ карантин коронавірус
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