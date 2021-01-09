Перші порушники новорічного карантину покарані у Києві

Заборона торгувати під час локдауну господарськими товарами не знайшла розуміння в країні

Перевіривши 118 обʼєктів торгівлі, інспектори Держпродспоживслужби знайшли порушення в чотирьох

Після перевірки 118 обʼєктів торгівлі міста Києва в перший день дії додаткових карантинних обмежень, працівниками головного управління Держпродспоживслужби в столиці було виявлено низку порушень.

«Фахівцями Держпродспоживслужби було проведено контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) на 118 об’єктах. Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів», – зазначили в пресслужбі ГУ.

За даними пресслужби, протягом 8 січня 2021 року в Києві перевірено 8 закладів громадського харчування, 25 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 85 – непродовольчими товарами, агропродовольчий ринок.

«Порушники були. Четверо було притягнуто до адміністративної відповідальності. Але вчора був перший день, ми проводили масову роз’яснювальну роботу у більшості, тому що деякі суб’єкти взагалі не розуміли, як працювати з даною постановою КМУ», – розповів в коментарі УНН начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

З його слів, напередодні проводилась “роз’яснювальна масштабна робота”, вона стосувалась зокрема і мережі «Епіцентр», ковзанок і новорічних локацій тощо.

«Сьогодні вже йдуть штрафні санкції», – додав він.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня включно в Україні посилили карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Сьогодні головне управління Національної поліції у Львівській області повідомило про 63 випадки порушень локдауну, зафіксованих протягом доби.