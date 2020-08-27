  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ залишається у «жовтій» карантинній зоні

    • Розсилка
    <span>У жовтій зоні перевезення пасажирів дозволяється лише в межах сидячих місць</span> - Київ залишається у «жовтій» карантинній зоні
    У жовтій зоні перевезення пасажирів дозволяється лише в межах сидячих місць
    Фото: Новинарня

    Із 31 серпня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування

    В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще на два тижні залишиться в «жовтій зоні».

    Про це повідомив міністр Кабміну Олег Нємчинов в Telegram.

    Так, згідно з правилами карантинного зонування регіонам, які потрапили в «жовту зону» забороняється перебувати в громадських приміщеннях без маски, масові заходи з розрахунку не більш однієї людини на 5 квадратних метрів, заповнюваність в кінотеатрах понад 50% місць, перевезення пасажирів, дозволяється лише в межах сидячих місць.

    Також забороняється відвідування соціальних закладів, робота хостелів і нічних клубів, проведення масових заходів у ресторанах для понад 20 осіб.

    Раніше Київ вже був віднесений до «жовтої зони» епідемічної небезпеки за показником захворюваності на коронавірус.

    27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

    Всього у «червону зону» потрапили населені пункти у п'яти областях:

    • міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия; Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
    • міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
    • міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
    • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      112059
    • Хворіють
      55439
    • Одужали
      54217
    • Померли
      2403

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.

    Минулої доби до лікарень Києва потрапили 63 пацієнти із захворюванням на коронавірус. Від початку епідемії це вперше така велика кількість госпіталізованих хворих. 

     

    Київ карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ