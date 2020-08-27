Київ залишається у «жовтій» карантинній зоні



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У жовтій зоні перевезення пасажирів дозволяється лише в межах сидячих місць Фото: Новинарня

Із 31 серпня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування

В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще на два тижні залишиться в «жовтій зоні».

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Нємчинов в Telegram.

Так, згідно з правилами карантинного зонування регіонам, які потрапили в «жовту зону» забороняється перебувати в громадських приміщеннях без маски, масові заходи з розрахунку не більш однієї людини на 5 квадратних метрів, заповнюваність в кінотеатрах понад 50% місць, перевезення пасажирів, дозволяється лише в межах сидячих місць.

Також забороняється відвідування соціальних закладів, робота хостелів і нічних клубів, проведення масових заходів у ресторанах для понад 20 осіб.

Раніше Київ вже був віднесений до «жовтої зони» епідемічної небезпеки за показником захворюваності на коронавірус.

27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

Всього у «червону зону» потрапили населені пункти у п'яти областях: