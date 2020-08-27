Київ залишається у «жовтій» карантинній зоні
Із 31 серпня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування
В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще на два тижні залишиться в «жовтій зоні».
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Нємчинов в Telegram.
Так, згідно з правилами карантинного зонування регіонам, які потрапили в «жовту зону» забороняється перебувати в громадських приміщеннях без маски, масові заходи з розрахунку не більш однієї людини на 5 квадратних метрів, заповнюваність в кінотеатрах понад 50% місць, перевезення пасажирів, дозволяється лише в межах сидячих місць.
Також забороняється відвідування соціальних закладів, робота хостелів і нічних клубів, проведення масових заходів у ресторанах для понад 20 осіб.
Раніше Київ вже був віднесений до «жовтої зони» епідемічної небезпеки за показником захворюваності на коронавірус.
27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.
Всього у «червону зону» потрапили населені пункти у п'яти областях:
- міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия; Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
- міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.
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Як повідомлялося, станом на ранок 27 серпня у Києві підтверджено 12468 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 220 осіб.
Минулої доби до лікарень Києва потрапили 63 пацієнти із захворюванням на коронавірус. Від початку епідемії це вперше така велика кількість госпіталізованих хворих.